За п'ять років кількість кіберзлочинів в Україні зросла в 2,5 рази, - Опендатабот

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Опендатабот.

Зазначається, що стрибок кількості кіберзлочинів відмічався в 2017 році. "Значною мірою він пов'язаний з вірусом "Петя". Однак відтоді кількість інформаційних злочинів не знижується. Кількість справ, порушених проти кіберзлочинців, зростає не тільки через те, що почастішали самі злочини. Друга причина - збільшилася кількість фахівців, здатних ці злочини виявити", - йдеться в публікації.

Зазначається, що в Кримінальному кодексі чотири статті за інформаційні злочини: №361 (передбачає притягнення до відповідальності за незаконне проникнення в комп'ютери, системи чи мережі і втручання в їхню роботу або її блокування), 361-1 (передбачає санкції за написання та розповсюдження вірусів, незалежно від того, робиться це безкорисливо чи за гроші), 361-2 (покликана карати за зловживання правом доступу до інформації) і 362 (передбачає покарання для тих, хто мав право доступу до комп'ютера або мережі, але скористався ним для інших цілей).

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Наприклад, за ст. 361 в 2015 році було порушено 432 справи, в 2016 - 294, а в 2017 - 1795.

Що стосується злочинів, передбачених ст. 361-1, то тут спостерігається відразу два стрибки: в 2015 році зареєстровано 21 такий випадок, в 2016 - 15, в 2017 - 35, в 2018 - 134.

Лавиноподібно зростає кількість злочинів за ст. 362. У 2015 році за нею було відкрито 75 справ, у 2016 - вже 311, в 2017 - 670, у 2018 - 1070.

На даний момент у судовому реєстрі 1,5 тисячі справ, пов'язаних з кіберзлочинністю.

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