Податкова міліція ліквідувала 2 незаконні АЗС на Хмельниччині, вилучено паливо на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено двох жителів регіону, які, не будучи зареєстрованими в органах державної влади як фізичні особи-підприємці та не мають відповідних дозвільних документів (ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним), здійснювали реалізацію пального на автозаправних станціях, розташованих на території області.

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За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 28,5 тис. літрів дизельного пального і 18,5 тис. літрів скрапленого газу загальною орієнтовною вартістю понад 1 млн грн, а також обладнання АЗС вартістю 400 тис. грн.





За вказаними фактами проти правопорушників складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.