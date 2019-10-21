Не бачимо просування в підготовці до зустрічі "нормандської четвірки", - помічник Путіна Ушаков

Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Нас дещо непокоїть ситуація, яка створилася після того, як певну роботу провели політичні радники лідерів "нормандського формату" між собою, потім їхні домовленості були закріплені рішенням Контактної групи в Мінську, зокрема, було підписано узгоджений текст "формули Штайнмаєра", схвалено план - графік розведення на двох ділянках лінії розмежування - біля населених пунктів Золоте і Петровське. Після цього почали надходити доволі суперечливі сигнали з Києва", - сказав він.

Ушаков також заявив, що "українські націоналісти з добровольчих батальйонів "Азов", "Айдар" і "Донбас" прибули до Золотого і Петровського і зробили всі зусилля, щоб не допустити розведення".

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Також помічник Путіна нагадав про "суперечливі і неконструктивні" заяви спікера Леоніда Кучми. Ушаков зазначив, що просування у підготовці зустрічі немає, хоча є бажання її провести у всіх сторін.

"Зараз особливого просування в контексті підготовки запланованої зустрічі у верхах "нормандського формату" не спостерігається. Хоча бажання провести таку зустріч у всіх сторін є, але наша позиція всім відома - ми хочемо, щоб новий саміт було ретельно підготовлено. Зокрема, щоб було заздалегідь узгоджено проєкт майбутніх підсумкових рішень і щоб на цьому саміті були намічені додаткові кроки з реалізації мінських домовленостей, а не зафіксовано бажання Києва переглянути положення мінського комплексу заходів. Ми готові проводити саміт, але потрібно його ретельно готувати", - додав Ушаков.

Як повідомляється, 10 жовтня на пресмарафоні президент України Володимир Зеленський допустив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться в листопаді 2019 року.