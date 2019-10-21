Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
21.10.19 19:18

Двох інспекторів ГУ ДФС у Вінницькій області затримано під час одержання 15 тис. дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали під час одержання хабаря двох інспекторів ГУ ДФС у Вінницькій області

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

Двох інспекторів ГУ ДФС у Вінницькій області затримано під час одержання 15 тис. дол. хабаря, - прокуратура 01

Співробітники РФС отримали хабар у сумі 15 тис. дол. від представника підприємства за вказівку в акті податкової перевірки тільки несуттєвих порушень.

Двох інспекторів ГУ ДФС у Вінницькій області затримано під час одержання 15 тис. дол. хабаря, - прокуратура 02

Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішується питання про затримання інспекторів ГУ ДФС у Вінницькій області в порядку ст. 208 КПК України, готується повідомлення про підозру в отриманні неправомірної вигоди вчиненої за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) і обрання запобіжного заходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох поліцейських затримано в Одесі на хабарі 5 тис. дол., - ДБР

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100