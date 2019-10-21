Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
21.10.19 19:52

Від початку доби 21 жовтня ворог 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Від початку доби 21 жовтня ворог 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

Упродовж цієї доби, в результаті обстрілу, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог атакував позиції українських воїнів у районі н.п. Попасна, Пищевик, Водяне та Авдіївка, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100