Від початку доби 21 жовтня ворог 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

неподалік Авдіївки - зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів;

біля Пищевика - з крупнокаліберних кулеметів;

поблизу Верхньоторецького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Золотого-4 - зі стрілецької зброї;

біля Попасної - з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;

поблизу Орехового - з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби, в результаті обстрілу, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог атакував позиції українських воїнів у районі н.п. Попасна, Пищевик, Водяне та Авдіївка, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО