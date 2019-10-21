Від початку доби 21 жовтня ворог 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:
- неподалік Авдіївки - зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів;
- біля Пищевика - з крупнокаліберних кулеметів;
- поблизу Верхньоторецького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Золотого-4 - зі стрілецької зброї;
- біля Попасної - з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;
- поблизу Орехового - з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
Упродовж цієї доби, в результаті обстрілу, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано".