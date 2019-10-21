"Акциз-2019": В Ужгороді податкова міліція вилучила алкогольної продукції на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що в одному зі складських приміщень Ужгорода здійснюється незаконне накопичення алкогольної продукції.

За добровільної згоди орендаря було проведено огляд складу, за результатами якого виявлено та вилучено понад 8,6 тис. літрів алкогольної продукції вітчизняного виробництва без документів щодо її походження та з сумнівними марками акцизного податку України.

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Вилучену підакцизну продукцію загальною вартістю понад 2 млн грн передано на відповідальне зберігання.





Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164-5 КУпАП.