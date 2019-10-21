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21.10.19 19:59

"Акциз-2019": В Ужгороді податкова міліція вилучила алкогольної продукції на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Закарпатській області вилучили велику партію алкоголю невідомого походження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Акциз-2019: В Ужгороді податкова міліція вилучила алкогольної продукції на 2 млн грн 01

В рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що в одному зі складських приміщень Ужгорода здійснюється незаконне накопичення алкогольної продукції.

За добровільної згоди орендаря було проведено огляд складу, за результатами якого виявлено та вилучено понад 8,6 тис. літрів алкогольної продукції вітчизняного виробництва без документів щодо її походження та з сумнівними марками акцизного податку України.

Акциз-2019: В Ужгороді податкова міліція вилучила алкогольної продукції на 2 млн грн 02

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Акциз-2019: В Ужгороді податкова міліція вилучила алкогольної продукції на 2 млн грн 03
Акциз-2019: В Ужгороді податкова міліція вилучила алкогольної продукції на 2 млн грн 04Акциз-2019: В Ужгороді податкова міліція вилучила алкогольної продукції на 2 млн грн 05

Вилучену підакцизну продукцію загальною вартістю понад 2 млн грн передано на відповідальне зберігання.

Акциз-2019: В Ужгороді податкова міліція вилучила алкогольної продукції на 2 млн грн 06

Акциз-2019: В Ужгороді податкова міліція вилучила алкогольної продукції на 2 млн грн 07
Акциз-2019: В Ужгороді податкова міліція вилучила алкогольної продукції на 2 млн грн 08

Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164-5 КУпАП.

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