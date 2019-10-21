Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ департаменту процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"21 жовтня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами у 2013-2014 роках", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що до складу департаменту входитимуть три відділи.

Водночас ліквідовано управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії.

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Діяльність Департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві в процесах про злочини, вчинені під час Революції Гідності.

Як повідомлялося, згідно з п.1 Прикінцевих положень Кримінального процесуального кодексу, які набрали чинності з 20 листопада 2017 року, прокуратура втрачала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань. Водночас Верховна Рада двічі продовжувала цей термін на рік.

Після 20 листопада 2019 року тільки слідчі ДБР мають право розслідувати злочини, вчинені експрезидентами, вищими держчиновниками, членами Центральної виборчої комісії, депутатами Верховної Ради, керівництвом Генпрокуратури, головою Національного банку, суддями і правоохоронцями.