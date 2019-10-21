ГПУ звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від переведення в нові органи прокуратури і проходження атестації

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГПУ, таким чином вони самостійно відмовилися від атестації для переведення в Офіс генерального прокурора.

"До них належать також прокурори, які, всупереч Закону і Порядку проходження прокурорами атестації, подали заяви, які не відповідають встановленій формі. Вони підлягають звільненню відповідно до законодавства", - йдеться в повідомленні.

Водночас, 11277 прокурорів (з них 1082 - в ГПУ), тобто понад 96%, подали такі заяви встановленого зразка.

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Нагадаємо, 19 вересня український парламент прийняв закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.

Також журналістка Ірина Ромалійська повідомила, що щоб пройти переатестацію, прокурори мають написати заяву, що суперечить духу закону. Близько 200 співробітників ГПУ з 1300 відмовилися це робити і будуть звільнені.