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21.10.19 21:19

У Києві податкова міліція вилучила в організаторів "ювелірної" схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві ліквідували схему ухилення від сплати податків при придбанні брухту золота і реалізації ювелірних виробів.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 01

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва була встановлена ​​група осіб, які впродовж 2015-2019 рр. здійснювали купівлю брухту золота і реалізацію ювелірних виробів (в т.ч. через мережу інтернет). При цьому з метою мінімізації податкових зобов'язань ці операції здійснювалися від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 02
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 03


У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 04
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 05

У результаті таких дій фігуранти ухилилися від сплати податків у великих розмірах.

У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 06
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 07
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 08
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 09
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 10

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У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 11
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 12

За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом) загальною вартістю понад 40,3 млн грн, невраховані кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 3 млн грн, чорнову документацію, комп'ютери, електронні носії інформації.

У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 13

У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 14

У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 15
У Києві податкова міліція вилучила в організаторів ювелірної схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота 16

Досудове слідство триває.

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