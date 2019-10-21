У Києві податкова міліція вилучила в організаторів "ювелірної" схеми ухилення від сплати податків 62 кг золота. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва була встановлена ​​група осіб, які впродовж 2015-2019 рр. здійснювали купівлю брухту золота і реалізацію ювелірних виробів (в т.ч. через мережу інтернет). При цьому з метою мінімізації податкових зобов'язань ці операції здійснювалися від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців.











У результаті таких дій фігуранти ухилилися від сплати податків у великих розмірах.











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За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом) загальною вартістю понад 40,3 млн грн, невраховані кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 3 млн грн, чорнову документацію, комп'ютери, електронні носії інформації.









Досудове слідство триває.