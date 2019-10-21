Звернення конгресменів про визнання "Азова" терористичною організацією - інформаційна атака на Україну, - заява полку

Про це йдеться в оприлюдненій на офіційному сайті заяві полку, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво полку "Азов" заявляє, що дане звернення є нічим іншим, як інформаційною атакою на Україну, її суверенітет і державну безпеку", - йдеться в заяві полку.

У підрозділі зазначили, що "Азов" - один із найвідоміших і найбоєздатніших українських підрозділів і нагадали про участь у бойових діях на Донбасі, зокрема в районі Світлодарської дуги.

"Полк "Азов", як офіційна структура Національної гвардії, підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України та Генеральному штабу, і ми вважаємо, що прирівнюючи "Азов" до терористів, 40 членів Палати представників США прирівняли до терористів всі інші українські підрозділи, які захищали Україну на фронті", - стверджують у полку.

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Там також впевнені, що причина, яка стала поштовхом до появи подібних звернень у США - повна нісенітниця.

"Жодних доказів причетності підрозділу "Азов" до терористичних актів у Новій Зеландії ніколи не було в природі, і є банальною брехнею і наклепом", - додали в підрозділі.

Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів із Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, в якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі у список іноземних терористичних організацій.