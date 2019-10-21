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21.10.19 21:53

Макрон і Путін обговорили умови для зустрічі глав нормандської четвірки

Президенти Франції і Російської Федерації в понеділок, 21 жовтня, під час телефонної розмови обговорили можливість проведення наступного саміту в нормандському форматі.

Макрон і Путін обговорили умови для зустрічі глав нормандської четвірки

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Кремля.

Як повідомляється, розмова лідерів двох країн відбулася за ініціативою французької сторони.

Зазначається, що Володимир Путін "знову акцентував на доцільності ретельної підготовки його (саміту - ред.), що дозволило б виробити нові кроки в контексті повного виконання мінських угод".

"Досягнуто домовленості, що відповідна робота буде продовжена помічниками лідерів і міністерствами закордонних справ", - йдеться в повідомленні.

Також у Кремлі заявили, що "від Києва потрібна безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі" і в контактній групі".

"Перш за все, це стосується розведення сил і засобів на двох узгоджених ділянках лінії розмежування біля населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство "формули Штайнмаєра", - йдеться в повідомленні.

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