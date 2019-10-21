Наразі щодо виконання Україною перебуває 566 рішень ЄСПЛ, - керівник департаменту РЄ Пушкар

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів керівник відділу у департаменті Ради Європи з питань виконання рішень ЄСПЛ, кандидат на обрання суддею цього Суду Павло Пушкар, передає Цензор.НЕТ.

"Щоби зрозуміти контекст стосовно України, наразі на виконанні державою перебуває 566 рішень Європейського суду з прав людини. Загалом, відносно України було постановлено 1 516 рішень ЄСПЛ, з моменту визнання юрисдикції Суду", - сказав юрист-міжнародник.

Говорячи про основні, головні проблеми, що стосуються цих рішень та є на контролі Комітету міністрів РЄ, Пушкар відзначив, що йдеться про системно-структурні проблеми невідповідності функціонування правової системи України вимогам Європейської конвенції з прав людини.

"Таких рішень, за кількістю, в процедурі посиленого нагляду щодо України найбільше, і такі рішення генерують подібні повторювані порушення прав людини. Серед цих повторюваних невирішених проблем найбільші стосуються діяльності судової системи, невиконання судових рішень проти держави, надмірної тривалості судових та слідчих проваджень, проблем незалежності судової влади (системи дисциплінарної відповідальності та кар’єр суддів), а також проблем резонансного характеру, таких як скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення", - зазначив співробітник секретаріату Ради Європи.

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Окрім цього, за його словами, залишаються проблемними і питання розслідування катувань, а також проблеми законності та тривалості досудового перебування під вартою.

Нагадаємо. 17 жовтня ЄСПЛ ухвалив рішення на користь п'яти люстрованих прокурорів. Суд прийшов до висновку, що звільнення державних службовців на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації) призвело до порушення їхніх прав.