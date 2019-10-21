The Telegraph почав писати Kyiv, - посольство України у Великій Британії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України у Великій Британії.

"Це офіційно! The Telegraph щойно повідомив нам, що вирішив змінити стиль написання назви столиці України: відтепер він використовуватиме Київ, а не "Кієв", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

До практики використання коректного написання столиці України латиницею приєдналися видання Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.

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