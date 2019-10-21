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21.10.19 22:41

Аеропорт "Бориспіль" призупиняв свою роботу через обробку прилеглих полів аміаковмісними речовинами

21 жовтня роботу аеропорту "Бориспіль" було призупинено через те, що довколишні поля були оброблені аміаковмісними речовинами.

Аеропорт "Бориспіль" призупиняв свою роботу через обробку прилеглих полів аміаковмісними речовинами

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі аеропорту.

У повідомленні зазначається: "За висновком Державної служби з надзвичайних ситуацій України в аеропорту, якість повітря відповідає прийнятним стандартам. Експлуатацію аеропорту відновлено. Аеропорт Бориспіль працює у штатному режимі.

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту і навколишньої місцевості аміаковмісними речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин. В аеропорту "Бориспіль" працювала комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До отримання висновків за результатами її роботи обслуговування в терміналах аеропорту було призупинено".

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