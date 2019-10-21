МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом українців, - член петиційного комітету Бундестагу Фаатц

Про це член петиційного комітету Бундестагу Арнольд Фаатц заявив у коментарі Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.
"МЗС хоче, щоб петицію відхилили з обґрунтуванням, що поняття "геноцид" не було визначено до 1951 року. Те саме стосується й іншого аргументу - що, крім українського, цей штучно влаштований голод мав і інших жертв, зокрема, в Росії, на Кавказі. Цей аргумент, на мою думку, також більше схожий на відмовку. Дві каденції Бундестагу назад вже була схожа петиція, тоді МЗС вже реагував на неї такими аргументами і робить це тепер знову", - сказав Фаатц.
За його словами, петиційний комітет Бундестагу провів відкрите засідання і тепер повинен буде приймати рішення, але коли його приймуть - невідомо.
"Швидше за все, рішення буде: відхилити петицію, обґрунтовуючи це тим, що це, мовляв, все було жахливо, але поняття геноциду тут використовувати не можна. Інша альтернатива - передати петицію в МЗС із проханням врахувати її", - зазначив депутат.
Нагадаємо, 30 квітня на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція про визнання Голодомору в Україні геноцидом.
У травні ця петиція набрала потрібну кількість голосів.
Комітет з петицій Бундестагу 21 жовтня розпочав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу.