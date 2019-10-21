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21.10.19 23:08

Хочемо створити реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, тому що не менше половини цих вантажів виїжджають як товарний експорт, - Нефьодов

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов анонсував створення електронного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

Хочемо створити реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, тому що не менше половини цих вантажів виїжджають як товарний експорт, - Нефьодов

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочемо зробити повністю електронний реєстр, де ми будемо бачити, хто, що, від кого отримує і наскільки часто. Від кого - це дуже важливо. Тому, що можна зробити звірку. Точно знаю за оперативною інформацією від правоохоронних структур, що не менше половини цих благодійних вантажів виїжджають з країни походження як товарний експорт", - сказав Нефьодов під час пресбрифінгу в Києві в понеділок увечері.

Він пояснив, що в даний час дозволи на таку допомогу дає комісія при Міністерстві соціальної політики.

"І дає їх досить віртуально. Зрозуміти, що це за допомога і кому вона призначена, складно", - зазначив він.

"Ми хочемо інтегрувати прийняття цих рішень у митницю. Ми відповідаємо за перетин товарами кордону, у нас більше можливостей це відстежити, ніж у Мінсоцполітики та Мінекономіки", - пояснив глава Держмитслужби.

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