Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

На сайті Генеральної прокуратури з'явилося повідомлення, що у них створено департамент з розслідування злочинів, пов'язаних з революцією гідності.

Вибачте, а ви не окуїли там у себе в прокуратурі? Це хто такий термін придумав? Хто вирішив, що це повинно мати саме таку назву? Чи ви вже визначилися, чию сторону будете в цих розслідуваннях підтримувати? Чи може ви вважаєте, що революція, що сталася в 2014-му році якось пов'язана з гідністю?

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Генеральний прокурор, Ви не підходите на цю посаду, Вам пора потихеньку на дембель.

Революцію він буде розслідувати. Призначили на свою голову".

Далі в коментарях Портнов написав: "Злодійська революція. Приречена країна".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ департаменту процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану

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