Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
На сайті Генеральної прокуратури з'явилося повідомлення, що у них створено департамент з розслідування злочинів, пов'язаних з революцією гідності.
Вибачте, а ви не окуїли там у себе в прокуратурі? Це хто такий термін придумав? Хто вирішив, що це повинно мати саме таку назву? Чи ви вже визначилися, чию сторону будете в цих розслідуваннях підтримувати? Чи може ви вважаєте, що революція, що сталася в 2014-му році якось пов'язана з гідністю?
Генеральний прокурор, Ви не підходите на цю посаду, Вам пора потихеньку на дембель.
Революцію він буде розслідувати. Призначили на свою голову".
Далі в коментарях Портнов написав: "Злодійська революція. Приречена країна".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ департаменту процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану