Рябошапка заперечує тиск президента на роботу Генпрокуратури

"Говорити про те, що на нас тисне президент або Офіс Президента, мені здається, що це не зовсім правильно. Тим більше, ми бачимо, що органи намагаються працювати безвідносно від політичної належності фігурантів або суб'єктів кримінальних розслідувань і я не відкидаю, що незабаром ми також зможемо побачити, що до відповідальності притягуються, зокрема, і наближені до правлячої політичної сили", - сказав Рябошапка в програмі "Свобода слова" в ефірі телеканалу ICTV увечері в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що Генпрокуратура проводить перевірку щодо одного з народних депутатів (із фракції "Слуга народу" В'ячеслава Медяника. - Ред.) і найближчим часом поінформує про результати цієї перевірки.

Як раніше повідомлялося, 15 жовтня в українських ЗМІ з'явилися фотографії екрану телефону депутата від "Слуги народу" Медяника з листуванням, під час якого він зі своїм співрозмовником, підписаним як "Саша Яровий", обговорював співробітництво з прокуратурою.

17 жовтня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що буде проведено внутрішнє розслідування у зв'язку з можливо компрометуючим телефонним листуванням Медяника під час пленарного засідання Ради.

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