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22.10.19 08:48

Потрібно розірвати неформальні альянси на місцях за участю прокуратури, поліції та суддів, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка наголошує на необхідності розірвати "неформальні альянси" прокуратури, поліції та судів, які склалися на місцях.

Потрібно розірвати неформальні альянси на місцях за участю прокуратури, поліції та суддів, - Рябошапка

Про це Рябошапка заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що у районах існують неформальні альянси між керівниками поліції, прокуратури та суддями. І їх надзвичайно важко розірвати - тільки якщо частина цього альянсу випадає. Коли прокуратура - центральний елемент цієї "кримінальної юстиції" - не буде складовою цієї організації, то, я думаю, ми зможемо розірвати ці речі", - сказав Рябошапка.

Він також зазначив, що у спілкуванні з прокурорами областей націлює їх нівелювати вплив місцевих феодалів.

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"Я зустрічаюся з прокурорами областей і завжди кажу, що у вас є ті, кого називають місцевими феодалами. Знайдіть їх і зробіть так, щоб люди їх більше не боялися", - розповів генпрокурор.

Він додав, що реформа прокуратури "має забезпечити зміни всієї правоохоронної системи і зробити так, щоб таких феодалів-князьків у районах чи областях не було".

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