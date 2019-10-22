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22.10.19 07:39

Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

21 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:

- двічі поблизу Пищевика - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Талаківки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Водяного на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Авдіївки і Верхньоторецького - зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем;
- у районі Красногорівки - зі станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Широкиного - зі стрілецької зброї;
- неподалік Мар'їнки - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів:

- тричі поблизу Оріхового - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- тричі поблизу Золотого-4 - із протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- у районі Попасної - з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів;
- неподалік Зайцевого - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.

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"За минулу добу внаслідок обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

"Усі обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Зайцевого. Тут російські окупаційні війська застосували великокаліберні кулемети та двічі - заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.

Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 02

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