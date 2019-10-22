Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:
- двічі поблизу Пищевика - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Талаківки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Водяного на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Авдіївки і Верхньоторецького - зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем;
- у районі Красногорівки - зі станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Широкиного - зі стрілецької зброї;
- неподалік Мар'їнки - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів:
- тричі поблизу Оріхового - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- тричі поблизу Золотого-4 - із протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- у районі Попасної - з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів;
- неподалік Зайцевого - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.
"За минулу добу внаслідок обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.
"Усі обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Зайцевого. Тут російські окупаційні війська застосували великокаліберні кулемети та двічі - заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.
Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.