РФ, Іран і Китай дедалі активніше і використовуючи щораз витонченіші тактики, намагаються втрутитися в американські вибори, - Цукерберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок головний виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг.

"Нині ми бачимо, як Росія, Іран і Китай дедалі активніше і використовуючи щораз витонченіші тактики, намагаються втрутитися у вибори", - сказав Цукерберг в інтерв'ю телеканалу NBC News, кажучи про президентські вибори 2020 року.

Водночас він запевняє, що Facebook вдасться забезпечити необхідний захист від втручання, оскільки з 2016 року компанія відіграла важливу роль у запобіганні спробам вплинути на вибори в різних країнах світу, зокрема у Франції, Німеччині, а також в Індії та Бразилії.

"Ми здатні оперативно виявляти їх (спроби втручання. - Ред.) і вживати необхідних дій", - зазначив глава Facebook. Він наголосив, що "наші системи зараз значно більш вдосконалені, ніж у минулому".

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Раніше в понеділок компанія оголосила про те, що видалила чотири мережі акаунтів і груп у Facebook та Instagram, які були залучені в "скоординовану неавторизовану поведінку". Група акаунтів була видалена в межах кампанії щодо боротьби з дезінформацією і впливом на виборчі процеси.

У Facebook повідомили, що три із чотирьох мереж мали іранське походження, ще одна - російське.

"Вони були націлені на (користувачів. - Ред.) США, Північної Африки та Латинської Америки ... У кожному з цих випадків люди, які займалися цією діяльністю, координували свої дії один з одним і використовували фейкові акаунти, щоб видавати себе за інших . Це і стало підставою для наших дій", - наголошується в повідомленні Facebook.