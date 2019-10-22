У разі потреби США готові застосувати війська проти Туреччини, - Помпео

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це глава американської дипломатії сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC.

"Ви кажете про економічний вплив, який ми застосовували, - ми неодмінно це застосуємо, так само, як і наші дипломатичні повноваження. Це наші переваги. Ми віддаємо перевагу миру перед війною", - зазначив Помпео, коментуючи загострення ситуації внаслідок наступу турецьких військ.

Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати залишають за собою можливість залучити силові важелі.

"У разі, якщо будуть потрібні військові дії, всі мають знати, що президент Трамп повністю готовий до цього", - наголосив держсекретар США.

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Як повідомлялося, після виведення американського контингенту з північної Сирії турецькі війська почали масштабний наступ у цьому регіоні. Операція спрямована проти сирійських курдів, які донедавна були союзниками США в глобальній коаліції боротьби з ІДІЛ.