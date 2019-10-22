Протягом кількох місяців ми зможемо продемонструвати результати, - Рябошапка про розслідування вбивства Гандзюк

"Що стосується відповіді на те запитання, яке написане на вашій футболці ("Хто замовив Катю Гандзюк?". - Ред.), я не можу багато говорити з того, що ми зробили останнім часом, але мені здається, що протягом кількох місяців ми зможемо продемонструвати результати і зможемо відповісти на багато з тих запитань, що суспільство давно хвилюють", - сказав Рябошапка в програмі "Свобода слова" ввечері в понеділок в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання, чи бачить він системність у нападах на громадських активістів у 2018 році, Рябошапка сказав: "Так, ми цю системність бачимо і ми бачимо необхідність об'єднати в руках одного органу досудового розслідування низку кримінальних проваджень, які пов'язані з цією системою".

За його словами, Служба безпеки України "вже розглядає кілька десятків кримінальних проваджень і ми намагаємося, щоб розслідування здійснювалося в контексті того, що це справді єдина система і що ця проблема комплексна".

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.