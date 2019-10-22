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22.10.19 09:03

Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, пов'язаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр

Нардепка від фракції "Слуга Народу" Вікторія Кінзбурська звернулася до ГПУ щодо декількох фірм, на майно яких накладено арешт ухвалою суду. На думку депутатки, арешт накладено безпідставно.

Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, пов'язаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр

Про це стало відомо з копії запиту, який розміщено на офіційному порталі Верховної Ради України.
На сьогодні це єдиний запит, поданий Вікторією Кінзбурською, повідомляє Харківський антикорупційний центр, передає Цензор.НЕТ.

У своєму запиті Кінзбурська стверджує, що до неї звернулися деякі керівники фірм, які заявили, що їхня діяльність була безпідставно призупинена, адже в результаті клопотання прокурора ГПУ Стороженка суд наклав арешт на їхнє майно.

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Йдеться про фірми ТОВ "Рікон +", ТОВ "Сігней", ТОВ "Торговий дім "Ірпіс", ТОВ "Техно-2017", ТОВ "Бенедикт Бізнес", ТОВ "Омега-2008", ТОВ "Рентес", ТОВ "Оптима Прайс", ТОВ "Поларіс-100", ТОВ "Нут-Експорт", ТОВ "Інвол А".

Усі ці фірми фігурують у кримінальному провадженні щодо "легалізації грошових коштів", здобутих злочинним шляхом.

Цікаво, що директором та засновником ТОВ "Техно-2017" та ТОВ "ТД "Ірпіс" є Павло Пугач. Він також є директором та співзасновником ТОВ "Лалсат Інтернаціональ Україна", яке також фігурує у кримінальному провадженні.

Іншим співзасновником "Лалсату" є Вікторія Скоробагач – дружина заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача.

Також цікаво, що ТОВ "Техно-2017" ТОВ "Інвол А" належав екран, який транслював на площі Свободи іміджеві сюжети про Скоробагача. Поки цей екран не демонтували у міськраді.

ТОВ "Інвол А" належить Аркадію Балюку і Тамарі Садіковій. Раніше засновницею була Алла Редько, яка зараз працює в облраді.

Редько також отримувала кошти від ТОВ "Поларіс-100", яке фігурує й у запиті, й у кримінальному провадженні та ТОВ "Інтеропт-Преміум" (раніше належала Віталію Хомутинніку – бізнес-партенру Скоробагача).

Засновницею ТОВ "Поларіс-100" є Ірина Хасьянова. Вона ж засновниця ТОВ "Харківський м’ясопереробний завод" разом з дружиною Скоробагача.

ТОВ "Сігней" заснував Юрій Скоробагач. Ця фірма займалася оформленням документів щодо експорту горіхів.

Бенефіціаром ТОВ "Омега-2008" вказаний Андрій Голубченко – партнер Вікторії Скоробагач по ТОВ "Сігма-ЛК".

ТОВ "Рентес" напряму належить Вікторії Скоробагач.
ТОВ "Оптима-Прайс" належить Яні Лаурінайчуте. Остання купувала нерухомість у Скоробагача.

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"Тож цікаво, що свій єдиний депутатський запит Кінзбурська направила в інтересах фірм, пов’язаних з оточенням Володимира Скоробагача. Щодо законності накладення арешту та діяльності цих фірм відповідь мають дати правоохоронці", - резюмували в Харківському антикорупційному центрі.

Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, повязаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр 01
Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, повязаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр 02
Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, повязаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр 03

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