Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, пов'язаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр

Про це стало відомо з копії запиту, який розміщено на офіційному порталі Верховної Ради України.

На сьогодні це єдиний запит, поданий Вікторією Кінзбурською, повідомляє Харківський антикорупційний центр, передає Цензор.НЕТ.

У своєму запиті Кінзбурська стверджує, що до неї звернулися деякі керівники фірм, які заявили, що їхня діяльність була безпідставно призупинена, адже в результаті клопотання прокурора ГПУ Стороженка суд наклав арешт на їхнє майно.

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Йдеться про фірми ТОВ "Рікон +", ТОВ "Сігней", ТОВ "Торговий дім "Ірпіс", ТОВ "Техно-2017", ТОВ "Бенедикт Бізнес", ТОВ "Омега-2008", ТОВ "Рентес", ТОВ "Оптима Прайс", ТОВ "Поларіс-100", ТОВ "Нут-Експорт", ТОВ "Інвол А".



Усі ці фірми фігурують у кримінальному провадженні щодо "легалізації грошових коштів", здобутих злочинним шляхом.



Цікаво, що директором та засновником ТОВ "Техно-2017" та ТОВ "ТД "Ірпіс" є Павло Пугач. Він також є директором та співзасновником ТОВ "Лалсат Інтернаціональ Україна", яке також фігурує у кримінальному провадженні.



Іншим співзасновником "Лалсату" є Вікторія Скоробагач – дружина заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача.



Також цікаво, що ТОВ "Техно-2017" ТОВ "Інвол А" належав екран, який транслював на площі Свободи іміджеві сюжети про Скоробагача. Поки цей екран не демонтували у міськраді.



ТОВ "Інвол А" належить Аркадію Балюку і Тамарі Садіковій. Раніше засновницею була Алла Редько, яка зараз працює в облраді.



Редько також отримувала кошти від ТОВ "Поларіс-100", яке фігурує й у запиті, й у кримінальному провадженні та ТОВ "Інтеропт-Преміум" (раніше належала Віталію Хомутинніку – бізнес-партенру Скоробагача).



Засновницею ТОВ "Поларіс-100" є Ірина Хасьянова. Вона ж засновниця ТОВ "Харківський м’ясопереробний завод" разом з дружиною Скоробагача.



ТОВ "Сігней" заснував Юрій Скоробагач. Ця фірма займалася оформленням документів щодо експорту горіхів.



Бенефіціаром ТОВ "Омега-2008" вказаний Андрій Голубченко – партнер Вікторії Скоробагач по ТОВ "Сігма-ЛК".



ТОВ "Рентес" напряму належить Вікторії Скоробагач.

ТОВ "Оптима-Прайс" належить Яні Лаурінайчуте. Остання купувала нерухомість у Скоробагача.

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"Тож цікаво, що свій єдиний депутатський запит Кінзбурська направила в інтересах фірм, пов’язаних з оточенням Володимира Скоробагача. Щодо законності накладення арешту та діяльності цих фірм відповідь мають дати правоохоронці", - резюмували в Харківському антикорупційному центрі.





