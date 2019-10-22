У Лисичанську оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня через відключення водопостачання, - міськрада

Про це повідомила пресслужба Лисичанської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Головне питання порядку денного — виникнення надзвичайної ситуації державного рівня у зв’язку з аварійною ситуацією на об’єктах ЛКСП "Лисичанськводоканал", яка виникла внаслідок повного обмеження постачання електричної енергії ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" з 13.30 18 жовтня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

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Головний інженер ЛКСП "Лисичанськводоканал" Віктор Францов зазначив, що на сьогодні ситуація є досить критичною, сплачувати гроші ТОВ "ЛЕО" у комунального підприємства немає можливості.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення ухвалено рішення підготувати та направити листи про припинення водопостачання та водовідведення, що завдає шкоди населенню, Президенту України Володимиру Зеленському, Прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку, прокурору Луганської області, ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях, ГУ Національної поліції в Луганській області.

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Також, у зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації, вирішено внести зміни до графіків роботи підпорядкованих закладів освіти та культури, а в разі необхідності призупинити функціонування вищезазначених закладів; внести зміни до режиму роботи медичних закладів та відмінити планові операції.

Як повідомляє місцеве видання Остров, зараз без води залишаються близько 100 000 жителів Лисичанська, Привілля і Новодружеська. Борг водників перед енергетиками становить понад 168 мільйонів гривень.