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22.10.19 10:14

Згідно з прогнозами зростання економіки України в 2020 році становитиме 3,5-3,7%, - Милованов

Прогнози зростання економіки України становлять 3,5-3,7% у 2020 році.

Згідно з прогнозами зростання економіки України в 2020 році становитиме 3,5-3,7%, - Милованов

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна матиме в цих прогнозах на 2020 рік цифри 3,5-3,7%", - заявив Милованов.

За його словами, має бути кілька прогнозів щодо зростання економіки України від міжнародних партнерів. Так, зокрема, прогноз зростання Світового банку збігається з прогнозом Міністерства економіки - 3,7%. Прогноз МВФ буде схожий за показниками, хоча можливий трохи менший показник, сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми на межі економічного прориву", - Милованов

Як повідомлялося, згідно з останнім прогнозом МВФ, у 2019 році економіка України має зрости на 3%.

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