Помер відомий парламентський фотограф Володимир Струмковський. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення журналіста Володимира Кацмана у Facebook.

"Рідні повідомили: тромб обірвав життя чудового Володимира Струмковського - майстра світлопису від Бога...", - написав Кацман.

Як повідомляє "Еспресо", в момент смерті Струмковський був на дачі.

Друзі та колеги висловлюють слова співчуття рідним. Вони згадують про нього, як про талановитого майстра фотографії та хорошу, добру людину.

"Він був тим, завдяки кому суспільство дізнавалося правду. Він спокійно і буденно робив свою роботу. Він був світлою і справжньою Людиною", - зазначила у Facebook екснардепка Ольга Червакова.

"Володя був крутим фотографом і чудовою Людиною", - написав народний депутат Верховної Ради VIII скликання Андрій Лозовий.

"Для багатьох з вас його ім'я нічого не скаже, але він був приголомшливо доброю людиною і дуже хорошим фотографом. І сьогодні його не стало. Тромб. Про Володимира буде сказано чимало хороших слів багатьма відомими людьми. І це буде заслужено. Спочивай з миром" , - зазначив екснардеп Борислав Береза.

Відеооператор Юлія Стрижалько зазначила, що Струмковський був хорошою і щирою людиною.

"Мало залишилося таких. Постійно посміхається, жартує, робить компліменти ... Ви назавжди залишитися в моїй пам'яті", - написала колега.

"Він завжди любив довго поговорити ... Завжди намагався розповісти всі подробиці ... Не віриться, що ніхто цього вже не почує. Ми будемо сумувати за цим Вовкою", - написав інший колега Якобчук Андрій.

Володимир Струмковський народився в грудні 1959 року. Закінчив Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Знімав для багатьох київських ЗМІ. Довгий час працював у газеті "Хрещатик". Був фотокореспондентом у Верховній Раді.

Редакція Цензор.НЕТ висловлює співчуття рідним і близьким Володимира Струмковського.

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