Верховний Суд підтримав позов "Галнафти" щодо визнання недійсним рішення АМКУ про накладення на них штрафу за змову, - Загребельська

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішенням Верховного Суду поставлено крапку в розслідуванні АМКУ змови на аукціонах з продажу нафти та газового конденсату між компаніями ПАТ "ТНК "Укртатнафта", ПАТ "НПК Галичина", ТОВ "Галнафта". Рішення комітету про змову та накладення штрафу на "Галнафта" визнано недійсним", - йдеться в повідомленні.

Загребельська зазначає, що: "Компанії розподілили між собою лоти: ПАТ "Укртатнафта" подає заявки виключно на лоти по нафті і газовому конденсату видобутку зі східних родовищ, ПАТ "НПК-Галличина" на лоти по цим же енергоресурсам видобутку із західних родовищ. За результатами аукціонів переможці придбали нафту і газовий конденсат за стартовими цінами, визначеними у їхніх заявках на лоти. Інші представники учасників цих аукціонів не заявляли про наміри придбати лоти за оголошеною ціною, навіть за тією, яка зазначена в їхніх заявках на участь в аукціоні. На кожному з п`яти аукціонів щодо жодного лоту (5 аукціонів, 315 лотів по нафті та 10 лотів по газовому конденсату) переможці, як і "Галнафта", не намагалися підняти свою картку на збільшення кроку аукціону".

За її словами, компанії надавали один одному, як конкурентам, фінансову допомогу, що в тому числі використовувалась як гарантійний внесок для участі в аукціоні.

"Верховний Суд вирішив, що конкуренція на аукціоні може бути, коли один учасник за іншого сплачує гарантійний внесок, а інтереси одного з учасників представляє директор конкурента. Це кінцеве рішення та АМКУ немає можливостей його оскаржити. Більше того, тепер АМКУ треба будувати свої майбутні розслідування змов з урахуванням таких правових позицій Верховного Суду", - підсумувала вона.

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