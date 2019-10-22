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22.10.19 11:22

Верховний Суд підтримав позов "Галнафти" щодо визнання недійсним рішення АМКУ про накладення на них штрафу за змову, - Загребельська

Верховний Суд підтримав позов "Галнафти" щодо визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України про накладення на них штрафу за змову на торгах.

Верховний Суд підтримав позов "Галнафти" щодо визнання недійсним рішення АМКУ про накладення на них штрафу за змову, - Загребельська

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішенням Верховного Суду поставлено крапку в розслідуванні АМКУ змови на аукціонах з продажу нафти та газового конденсату між компаніями ПАТ "ТНК "Укртатнафта", ПАТ "НПК Галичина", ТОВ "Галнафта". Рішення комітету про змову та накладення штрафу на "Галнафта" визнано недійсним", - йдеться в повідомленні.

Загребельська зазначає, що: "Компанії розподілили між собою лоти: ПАТ "Укртатнафта" подає заявки виключно на лоти по нафті і газовому конденсату видобутку зі східних родовищ, ПАТ "НПК-Галличина" на лоти по цим же енергоресурсам видобутку із західних родовищ. За результатами аукціонів переможці придбали нафту і газовий конденсат за стартовими цінами, визначеними у їхніх заявках на лоти. Інші представники учасників цих аукціонів не заявляли про наміри придбати лоти за оголошеною ціною, навіть за тією, яка зазначена в їхніх заявках на участь в аукціоні. На кожному з п`яти аукціонів щодо жодного лоту (5 аукціонів, 315 лотів по нафті та 10 лотів по газовому конденсату) переможці, як і "Галнафта", не намагалися підняти свою картку на збільшення кроку аукціону".

За її словами, компанії надавали один одному, як конкурентам, фінансову допомогу, що в тому числі використовувалась як гарантійний внесок для участі в аукціоні.

"Верховний Суд вирішив, що конкуренція на аукціоні може бути, коли один учасник за іншого сплачує гарантійний внесок, а інтереси одного з учасників представляє директор конкурента. Це кінцеве рішення та АМКУ немає можливостей його оскаржити. Більше того, тепер АМКУ треба будувати свої майбутні розслідування змов з урахуванням таких правових позицій Верховного Суду", - підсумувала вона.

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Верховний Суд підтримав позов Галнафти щодо визнання недійсним рішення АМКУ про накладення на них штрафу за змову, - Загребельська 01
Верховний Суд підтримав позов Галнафти щодо визнання недійсним рішення АМКУ про накладення на них штрафу за змову, - Загребельська 02

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