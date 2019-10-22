Кількість працівників Держаудитслужби буде скорочено із 3212 до 400, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, Кабмін останні кілька тижнів займався функціональним аудитом Держаудитслужби .

"Зараз там працює 3212 людей, і вони отримують небезпечно низькі зарплати. До чого це може приводити, можете здогадатись. Кількість працівників цього органу буде скорочено до ~400", - йдеться в повідомленні.

Також Дубілет розповів про кілька ключових напрямів реформи.

"Держаудит має фокусуватись на серйозному шахрайстві. Ті працівники, що залишаються, мають бути справжніми професіоналами, що працюють за міжнародними стандартами та ризик-орієнтовними підходами, а не чіплятися до ком", - підкреслив міністр.

Крім того, за його словами, зараз відбувається певне дублювання функцій між Держаудитом та Рахунковою Палатою, а також Держаудитом та силовими органами.

"Це дублювання треба прибирати", - зазначив він.

Дубілет вважає, що великі державні компанії мають проходити аудит у приватних аудиторських компаніях.

"Згідно зі світовою практикою ми передаємо Держаудит під Міністерство Фінансів", - повідомив міністр.

"Також зазначу, що будь-яке масове скорочення державних службовців — це болісний процес. Ми будемо співпрацювати з Держпрацею, профсоюзами та іншими сторонами, щоб не кидати просто так людей напризволяще", - підсумував Дубілет.

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