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22.10.19 11:00

Росія направить військових з окупованого Криму на навчання в Єгипет

Росія і Єгипет вперше проведуть спільні навчання з протиповітряної оборони (ППО) із застосуванням комплексів ближньої дії та середньої дальності. До маневрів залучать військових з окупованого Росією Криму.

Росія направить військових з окупованого Криму на навчання в Єгипет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією пресслужби російського міністерства оборони, навчання "Стріла Дружби-2019" відбудкться на території Єгипту з 26 жовтня по 7 листопада.

"На маневри будуть направлені військовослужбовці з’єднань і військових частин, дислокованих у Волгоградській області, Краснодарському краї, Криму і республіці Північна Осетія", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навчання проходитимуть у три етапи, а наприкінці відбудеться "практичне виконання відбиття удару повітряного противника підрозділами ППО".

Член Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов раніше повідомив, що з 2014 року в російську армію призвали 18,9 тисячі кримчан.

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Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися телефоном або електронною поштою в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії закликали щонайменше 4800 жителів Криму. За даними тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана, в 2018 році в російську армію призвали 5600 кримчан.

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