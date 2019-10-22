За оптимістичного сценарію економіка України зросте майже на 5% у 2020 році, - заступник міністра економіки Ніколайчук

Про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу в Кабінеті міністрів 22 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"По цьому (2019) року ми теж очікуємо невеличке прискорення зростання ВВП порівняно з попереднім роком. Якщо попереднього року ВВП зростало на 3,3%, то цього року ми очікуємо 3,5%... На наступний рік ми очікуємо пришвидшення зростання до 3,7%", — повідомив Ніколайчук.

У Міністерстві розвитку економіки зазначають, що свої прогнози щодо економічного зростання України розроблять у Нацбанку та МВФ. Разом з цим свій прогноз презентували у Світовому банку, де також очікують, що українська економіка зросте на 3,7% у 2020 році.

Також у Мінекономіки зазначають, що прогноз економічного зростання України покращується попри те, що світова економіка навпаки уповільнюється.

"Економіка України є чи не єдиною, щодо якої покращили показники зростання. Наразі світова економіка входить у кризу", — наголосив міністр економіки Тимофій Милованов.

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