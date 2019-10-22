ГПУ направила справу про зловживання владою службовими особами НАЗК і АП у 2017 році в НАБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

За версією слідства, службові особи НАЗК, імовірно, діючи за вказівками службових осіб Адміністрації президента України, у 2017 році ухвалювали рішення про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних і повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або непроведення таких перевірок.

Зазначається, що кримінальне провадження розслідується за ч.1 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

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