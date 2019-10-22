В Україні 194 російськомовні середні школи. До 2023 року їх планують повністю перевести на українську мову викладання, - theБабель. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі theБабеля.

Міністр МОН Ганна Новосад підтвердила, що її команда продовжує реформу, яку передбачає ухвалений у 2017 році закон, і планує викорінити російськомовне викладання в школах. Перехід шкіл планують закінчити до 2023 року.

Найбільше шкіл із російською мовою викладання залишається в Харківській (66), Запорізькій (35), Одеській (34) і Дніпропетровській областях (31). У Києві зараз працюють чотири російськомовні школи. Перехід має торкнутися як державних шкіл, так і приватних. Однак Верховна Рада невдовзі голосуватиме за законопроєкт "Про повну загальну середню освіту", який дозволить у приватних школах викладати будь-якою іншою мовою.



Інфографіка: TheБабель

Якщо закон не ухвалять, приватні і держшколи навчатимуть дітей лише українською.

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Нагадаємо, в школах Слов'янська (Донецька область) навчання в перших класах відбуватиметься лише українською мовою.

Згідно з опитуванням, кількість охочих вивчати російську мову нарівні з українською скоротилася із 40 до 26,9%.