Євродепутатка фон Крамон - Зеленському: Занадто багато на кону, наступний Майдан не буде мирним

Віцепрезидентка Делегації Європарламенту в Комітеті асоціації "Україна-ЄС" зазначила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", що "Україні потрібен український парламент, який працює ефективно і усвідомлено на основі реальних демократичних процедур", і зазначила, що цього не вистачає парламенту, що працює "в турборежимі", передає Цензор.НЕТ.

"Ми, як депутати Європейського парламенту, маємо наполягати на чистій процедурі ухвалення законопроєктів, ми маємо наполягати, щоб роль парламенту була сильною, щоб депутати в повному обсязі використовували свої права і виконували свої обов'язки, щоб була прозорість процедури та відповідне обговорення", - підкреслила віцепрезидентка делегації Європарламенту в комітеті асоціації "Україна-ЄС".

Віола фон Крамон наголосила, що європейська сторона дуже зацікавлена ​​в продовженні інтенсивної співпраці з Україною, але вважає, що сильний парламент означає іншу процедуру ухвалення законопроєктів.

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"Ми виділяємо достатню кількість грошей цій чудовій країні (Україні. - Ред.), багато грошей іде на реформи. І якщо пан Зеленський не хоче продовжувати з цими реформами, а замість цього їм перешкоджати або навіть повернути їх назад, ми маємо на це реагувати. Ми не будемо мовчати", - зазначила вона.

За словами віцепрезидентки делегації Європарламенту в комітеті асоціації "Україна-ЄС", в Європейському парламенті є велика підтримка України, при цьому є високі очікування до проведених в Україні реформ. Тому європейська сторона готова продовжити фінансову допомогу, "але не як саме собою зрозуміле", а має бачити результати і докази, "що гроші були використані належним чином".

"У країні має бути сильний парламент. Те, що ми бачимо, так це свого роду сліпе голосування. Занадто багато на кону, занадто багато чого можна втратити. І якщо люди не будуть задоволені, я маю на увазі тих, хто повертається з війни, тих, у кого є зброя, - наступний Майдан не буде мирним. Це може бути жахливо", - зазначила Віола фон Крамон.