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22.10.19 11:42

Працювати будемо з людьми і смислами. З висновками прошу не поспішати, - Сивохо про своє призначення у РНБО

Новий радник секретаря РНБО Сергій Сивохо зреагував на критику, що виникла через його призначення.

Працювати будемо з людьми і смислами. З висновками прошу не поспішати, - Сивохо про своє призначення у РНБО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це креативний продюсер "95 Кварталу" і екскандидат у нардепи від СН написав у фейсбуці.

"Хочу уточнити, що я відповідатиму лише за гуманітарну політику, за роботу з людьми і смислами, і працювати буду з великою і цілеспрямованої командою. Усі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і в нас величезне бажання закінчити цю війну, зокрема в головах. Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати", - зазначив Сивохо.

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Нагадаємо, 21 жовтня Сивохо повідомив, що його призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Працювати будемо з людьми і смислами. З висновками прошу не поспішати, - Сивохо про своє призначення у РНБО 01

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