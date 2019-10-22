Запуск електронного квитка у громадському транспорті Києва відкладено до кінця 2020 року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

"Ми вирішили перенести запуск у промислову експлуатацію електронного квитка. Але в будь-якому випадку кияни вже активно ним користуються, купують і поповнюють е-квиток. Також паралельно працюватимуть жетони і паперові квитки. Їх поступово будуть виводити з обігу. Я думаю, процес виведення жетонів і паперових квитків триватиме до кінця наступного року", – повідомив Назаров.

За його словами, систему е-квитка потрібно вдосконалити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці з 1 листопада планують припинити продаж паперових квитків у наземному транспорті, у метрополітені - жетонів і зелених безконтактних карт.

Електронний квиток був запущений у тестовому режимі з 30 жовтня в комунальному громадському транспорті Києва - метро, ​​автобусах, тролейбусах і трамваях.

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