У Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Зокрема, цей документ зареєстровано на сайті парламенту під номером №2296 від 21 жовтня 2019 року.
Зазначається, що законопроєкт передано на розгляд керівництву.
Текст законопроєкту наразі відсутній.
Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що датчики якості повітря показують сильне забруднення повітря в Києві. За даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення в столиці сягав 161 за норми від нуля до 50. Також у мережі активно поширювали дані про забруднення від SaveEcoBot.
За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, за офіційними даними, в Києві в повітрі нічого аномального не спостерігається.
У Київській міській державній адміністрації запевняють, що в повітрі столиці немає масштабного перевищення концентрації шкідливих речовин.