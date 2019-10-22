Норму Конституції про доторканність нардепів почнемо застосовувати з 1 січня, - Рябошапка

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Норми Конституції є нормами прямої дії ... Оскільки Конституція не передбачає особливого правового режиму для народних депутатів, очевидно, що для нас (прокуратури. - Ред.) не буде підстав застосовувати ті норми, які встановлюють особливий правовий режим", - сказав він.

Коментуючи можливість розвалу через це справ у суді, Рябошапка заявив, що, "з огляду на стан нашої судової системи, можливо все, що завгодно", але він буде наполягати на пріоритеті Конституції.

Водночас, коментуючи законопроєкт, поданий депутатами "Слуги народу", який передбачає узгодження слідчих дій щодо нардепів з генеральним прокурором, Рябошапка заявив, що певною мірою розділяє бажання депутатів бути захищеними від свавілля прокурорів та слідчих, тому вважає за можливе встановлення для депутатів режиму додаткових гарантій, як для адвокатів.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.