Обмеження на продаж землі іноземцям не створить проблем з МВФ, - Милованов

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, це обмеження не створить нам проблем з точки зору міжнародних партнерів МВФ", - зазначив Милованов.

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За його словами, українська сторона під час візиту до США обговорювала з міжнародними партнерами модель ринку землі, яка має бути в Україні . "Ми не можемо розкривати всі деталі, але там немає конкретних вимог або бажань - це наша внутрішня справа, який ринок землі ми зробимо", - сказав міністр.