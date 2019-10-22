Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.10.19 12:46

У Брюсселі відбулися тристоронні технічні консультації щодо транзиту газу

Україна, Європейська комісія та РФ провели технічні консультації в Брюсселі в межах підготовки до наступного етапу переговорів про транзит газу.

У Брюсселі відбулися тристоронні технічні консультації щодо транзиту газу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогаз України", наступний етап тристоронніх переговорів відбудеться 28 жовтня.

"Україна, Європейська комісія та Російська Федерація провели технічні консультації в межах підготовки до наступного етапу тристоронніх переговорів про транзит російського газу після 1 січня 2020 року. Зустріч відбулася в понеділок у Брюсселі. В її ході сторони обговорили прогрес України в імплементації норм європейського законодавства та створенні незалежного оператора ГТС", - йдеться в повідомленні.

На зустрічі також йшлося про підписання угоди про взаємодію (interconnection agreement) між операторами ГТС України та Росії на стандартних європейських умовах, а також методику тарифоутворення під час транспортування газу.

Очікується, що наступний етап тристоронніх переговорів про транзит газу відбудеться 28 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно врегулювати всі судові позови до укладення нового контракту на транзит газу через Україну, - глава "Газпрому" Міллер

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100