Концентрація забруднювальних речовин у повітрі України типова для осені, нічого аномального, - директор Гідрометцентру Кульбіда

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу щодо ситуації зі станом забруднення атмосферного повітря в Україні у вівторок у Києві.

"Те занепокоєння, яке поширювалося серед громадських організацій, поширювалося засобами масової інформації, на наш погляд, не має суттєвих підстав", - сказав він.

Директор Укргідрометцентру наголосив, що концентрація оксиду вуглецю становила від 0,1 до 1,4, що перебуває в межах гранично допустимої концентрації (5 мікрограмів на метр кубічний).

Кульбіда зазначив, що лише в Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Львові та Одесі було перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК), але цей показник є характерним для осіннього періоду, "це звичний режим забруднення".

"Отже, можна дійти висновку, що нічого незвичайного з точки зору атмосферного повітря в Україні не сталося. Це звичні концентрації забруднювальних речовин, які дуже часто повторюються", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Задимленість столичних районів Позняки, Осокорки, Харківського масиву зумовлена ​​низкою факторів, - КМДА. ВIДЕО

Серед іншого, директор Укргідрометцентру зазначив, що рясні тумани останнім часом, а також деяке накопичення шкідливих речовин, є наслідком кліматичних умов, які спостерігаються в жовтні: суха погода без опадів, відсутність вітрів, відсутність переміщення приземистого шару повітря з верхніми шарами атмосфери.

Своєю чергою директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук заявив, що в Київській області ситуація з пожежами на торфовищах не є проблемною.

"Отже, можна підсумувати, що пов'язувати забруднення атмосферного повітря з пожежами на торфовищах у Київській області безпідставно", - констатував він.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що датчики якості повітря показують сильне забруднення повітря в Києві. За даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення в столиці сягав 161 за норми від нуля до 50. Також у мережі активно поширювали дані про забруднення від SaveEcoBot.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, за офіційними даними, в Києві в повітрі нічого аномального не спостерігається.

У Київській міській державній адміністрації запевняють, що в повітрі столиці немає масштабного перевищення концентрації шкідливих речовин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через оброблення полів біля аеропорту "Бориспіль" речовинами, що містять аміак, до медиків звернулися близько 50 осіб, одну госпіталізовано, - ДСНС

Зазначимо, вчора в Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців.