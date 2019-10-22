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22.10.19 13:20

Верховний Суд знову переніс розгляд справи Балабухи

Сьогодні, 22 жовтня, Верховний Суд знову не розпочав розгляд касаційної скарги захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи, якого засудили за вбивство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, минуле засідання було перенесене через те, що представники прокуратури не змогли належним чином підтвердити свої повноваження для участі у засіданні. Цього разу один з прокурорів, представник ГПУ, подав до суду заяву про те, що не може взяти участь у процесі, оскільки зараз проходить військово-лікарняну комісію.

Верховний Суд знову переніс розгляд справи Балабухи 01

Адвокати Балабухи нагадали суддям, що за законом участь прокурора від ГПУ у засіданні не є обов'язковою та попросили не затягувати процес. Однак судді, порадившись на місці, ухвалили рішення перенести розгляд справи на поки що невизначену дату.

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