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22.10.19 14:30

"Провладний телеканал "1+1" пробив чергове дно": "Євросолідарність" про звинувачення Порошенка в підвищенні тарифів у Вінниці

Фракція "Європейська Солідарність" заявляє, що сюжет каналу "1+1" про те, що п'ятий президент України Петро Порошенко "шантажує" вінничан підвищенням тарифів на водопостачання, - чергова брехня.

"Провладний телеканал "1+1" пробив чергове дно": "Євросолідарність" про звинувачення Порошенка в підвищенні тарифів у Вінниці

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Провладний телеканал 1+1 пробив чергове моральне дно. У своїй черговій брехні вони звинуватили у підвищенні тарифів на водопостачання у місті Вінниці особисто п’ятого президента України Петра Порошенка, який у такий спосіб нібито особисто "шантажує" вінничан", - йдеться в повідомленні.

"Євросолідарність" зазначає, що формування тарифів на комунальні послуги – це компетенція відповідної міської ради. П’ятий президент України Петро Порошенко не міг і не може бути причетним до формування тарифів.

"Суцільна брехня стала візитною карткою телеканалу Ігоря Коломойського. Така редакційна політика суперечить будь-яким стандартам журналістики та є негідною спробою відволікти увагу громадян України від очевидних провалів у економічній та соціальній політиці нової влади", - підсумували в партії.

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