Рябошапка створив у ГПУ окремий департамент щодо злочинів під час війни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
"21 жовтня 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі України Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту", - наголошується в повідомленні.
Зазначається, що до департаменту входитимуть два управління (по два відділи в кожному управлінні).
Діяльність департаменту буде зосереджена "на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території Криму, Севастополя, Донбасу та в умовах збройного конфлікту".