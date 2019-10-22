Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.10.19 14:09

Рябошапка створив у ГПУ окремий департамент щодо злочинів під час війни

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення окремого департаменту ГПУ з нагляду в кримінальних справах щодо злочинів, скоєних в умовах війни.

Рябошапка створив у ГПУ окремий департамент щодо злочинів під час війни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"21 жовтня 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі України Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що до департаменту входитимуть два управління (по два відділи в кожному управлінні).

Діяльність департаменту буде зосереджена "на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території Криму, Севастополя, Донбасу та в умовах збройного конфлікту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від переведення в нові органи прокуратури і проходження атестації

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100