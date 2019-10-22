Рябошапка створив у ГПУ окремий департамент щодо злочинів під час війни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"21 жовтня 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі України Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що до департаменту входитимуть два управління (по два відділи в кожному управлінні).



Діяльність департаменту буде зосереджена "на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території Криму, Севастополя, Донбасу та в умовах збройного конфлікту".

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