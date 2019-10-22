Маріупольські підприємства Метінвесту почнуть публікувати дані про викиди

Першими стануть дані про середньодобові концентрації пилу на джерелі викидів після рукавного фільтра газоочистки зон спікання агломашин №7-9 ММК імені Ілліча. Цю інформацію підприємство буде передавати на щотижневій основі для розміщення на сайті Донецької обласної державної адміністрації. Найближчим часом аналогічні графіки будуть надані громадськості щодо інших нових та модернізованих об'єктів металургійних підприємств Маріуполя, пише uaprom.

У рамках екомодернізації аглофабрики ММК імені Ілліча Групи Метінвест у березні 2018 року був побудований перший комплекс двоступеневого очищення аглогазів від зон спікання агломашин №7-9. Як перший ступінь на кожну агломашину встановлені вдосконалені циклони, як другий ступінь – застосовано потужний рукавний фільтр, що дозволяє знизити викиди пилу більш ніж у 10 разів.

У першому кварталі 2020 року планується завершити черговий етап модернізації аглофабрики, в результаті якого будуть встановлені ще три рукавні фільтри, що покривають зони спікання всіх агломашин, а до кінця року проєкт реконструкції буде виконаний повністю. До завершення проєкту всі зведені комплекси нової газоочистки будуть працювати в режимі пуско-наладки.

"Компанія Метінвест ухвалила рішення, яке не передбачене жодними державними зобов'язаннями, але яке за фактом підтвердить результати нашої праці і багатомільйонні інвестиції в екологію міста Маріуполя. Ми будемо щотижня показувати ефективність роботи газоочистки зон спікання агломераційних машин №7-9. Як тільки ми будемо вводити нові об'єкти і завершувати модернізацію існуючих, також будемо надавати в публічний доступ. Це буде найкращим підтвердженням виконання екологічних програм нашим меткомбінатом і Групою Метінвест", - зазначив генеральний директор ММК імені Ілліча Тарас Шевченко.