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22.10.19 15:53

Набули чинності зміни до закону, які зобов'язують Богдана та його заступників подавати декларації

Зміни до закону "Про запобігання корупції", які розширюють коло суб'єктів декларування, набули чинності 18 жовтня.

Набули чинності зміни до закону, які зобов'язують Богдана та його заступників подавати декларації

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер до суб’єктів електронного декларування належать Керівник Офісу Президента України, Перший заступник та заступник Керівника Офісу Президента України, помічники суддів, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України "Про державну службу", крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, членами сім’ї суб’єкта декларування тепер обов’язково є діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття незалежно від наявності сукупності таких ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків.

В агентстві також звертають увагу, що нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 Закону України "Про запобігання корупції") набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевірки е-декларацій не зупинятимуть, - т.в.о. голови НАЗК Новак

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