Після 16-місячної перерви відбулося засідання суду у справі екс-мера Слов'янська Штепи

"Сьогодні обговорювалося питання призначення справи до судового розгляду або повернення обвинувального акта прокурору, а також можливість розгляду справи судом присяжних. Потім судді пішли до нарадчої кімнати для ухвалення рішення", - сказав "Інтерфакс-Україна" адвокат Штепи Олександр Шадрін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ані обвинувачення, ані захист не заперечували проти призначення справи до розгляду по суті. Шадрін також повідомив, що позиція його підзахисної щодо суду присяжних не змінилася - Штепа, як і раніше, хоче, щоб її справу розглядала колегія суддів.

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Оголошення рішення планується в середу об 11:30.

Як повідомлялося, починаючи з 12 червня 2018 року, суд неодноразово переносив продовження підготовчого засідання.

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6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися вп'яте.

1 червня 2018 року колегія Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Н.Штепи задовольнила клопотання захисника ексмера Слов'янська Олександра Тананакіна про відвід головуючої судді Вікторії Попової, члена колегії Олени Саркісян і запасного судді Олени Бугери.

До цього справа направлялася на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

Штепу було заарештовано 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.