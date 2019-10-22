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22.10.19 21:15

Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії. ФОТО

Військовослужбовці окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли участь у міжнародних навчаннях "Cambrian Patrol - 2019", які проходили впродовж тижня в графстві Вельс, Велика Британія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії 01

Більше сотні підрозділів із багатьох країн світу змагалися між собою за звання найкраще підготовленого підрозділу за стандартами НАТО. Учасникам необхідно було в максимально стислі терміни подолати 70-кілометрову дистанцію, де багато складних природних перешкод і важкі погодні умови, і при цьому відпрацювати різні навчально-бойові завдання.

За словами глави української делегації - командира окремого розвідувального батальйону ДШВ, перед початком практичного етапу навчання, необхідно було відпрацювати заходи з планування та проведення операції за стандартами НАТО, підготувати відповідні документи, макет місцевості тощо.

"Після цього, нашому підрозділу необхідно було подолати мінно-вибухові загородження, відпрацювати розвідувальний пошук, здійснити наліт на об'єкт противника, провести допит полоненого і роботу з мас-медіа, а також подолати без перебільшення крижану водну перешкоду і т.д.", - повідомив офіцер.

Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії 02

Також на маршрутах руху, розвідники ДШВ відпрацювали надання першої медичної допомоги умовно постраждалим цивільним особам, орієнтування на місцевості без електронних засобів навігації та багато іншого.

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"Погодні умови були досить складними: сильний пронизливий вітер, град і дощ, який постійно переростав у зливу. Через такі складні погодні умови, низка команд сходила з дистанції, багато військовослужбовців з інших країн навіть отримали переохолодження, через що були змушені також зійти з дистанції", - розповів командир окремого розвідбату ДШВ.

Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії 03

Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії 04

За підсумками Міжнародного вчення "Cambrian Patrol - 2019", українські десантники отримали срібну нагороду, до речі вже другий рік поспіль. А золоту медаль отримав підрозділ Гуркхів Збройних Сил Великої Британії, який традиційно набирається з непальських добровольців.

Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії 05

Міжнародне навчання "Cambrian Patrol" проводиться з 1959 року, коли група військовослужбовців сухопутних військ територіальної оборони Вельсу розробила курс тренувань у вихідні дні, що складається з марш-кидка на довгу дистанцію через Кембрійські гори і стрільб на полігоні Сеннібрідж. В кінці навчань відбираються найкращі команди, які нагороджуються золотими, срібними та бронзовими медалями.

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