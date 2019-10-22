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22.10.19 17:06

"Ця дискусія вичерпана", - посол Ченцов про відносини з Нідерландами після обміну Цемаха

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов заявив, що в питанні видачі Росії фігуранта справи про катастрофу лайнера Boeing MH17, бойовика Володимира Цемаха "дискусія вичерпана між Україною та Нідерландами".

"Ця дискусія вичерпана", - посол Ченцов про відносини з Нідерландами після обміну Цемаха

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, як вплинула передача Росії Цемаха на відносини України з Нідерландами, Ченцов сказав: "Ми досить активно співпрацювали з Нідерландами на всіх рівнях до передачі цієї особи в рамках обміну. ​​І сьогодні ми вважаємо, що ця дискусія в принципі вичерпана між Україною і Нідерландами. Нідерланди направили запит про арешт Цемаха в Російську Федерацію, і, оскільки він є громадянином України у РФ немає жодних обмежень на його видачу. Наскільки мені відомо, реакції росіян на вказаний запит поки не було"

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

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