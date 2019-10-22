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22.10.19 16:56

Українського політв'язня Шумкова вивезли з колонії в московське СІЗО, - адвокат Лизлов

В'язня Кремля, ексохоронця Дмитра Яроша Олександра Шумкова, засудженого в Росії на 4 роки ув'язнення за звинуваченням у членстві в "Правому секторі", вивезли з колонії Торжка в один із московських СІЗО.

Українського політв'язня Шумкова вивезли з колонії в московське СІЗО, - адвокат Лизлов

Про це "Ґратам" розповів адвокат Роман Лизлов, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялося, що Олександр Шумков, який перебуває в російській колонії в Тверській області, оголосив голодування.

У вересні 2017 року повідомлялося, що колишній охоронець депутата Верховної Ради Дмитра Яроша Олександр Шумков опинився в російському СІЗО. У грудні 2018 року Шумкова визнали винним у Росії за статтею "Участь в екстремістській організації, щодо якої суд ухвалив рішення про заборону її діяльності" і засудили до чотирьох років ув'язнення.

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